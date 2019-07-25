Ющенко: Джонсон расколол британское общество своими обещаниями по Brexit

Королева Великобритании Елизавета II в среду приняла отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра и назначила Бориса Джонсона новым главой правительства страны. Политик заверил, что сдержит свои обещания и добьется нового соглашения с Евросоюзом по Brexit к обозначенному Брюсселем сроку — 31 октября.
Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко усомнился, что данные Джонсоном обещания будут выполнены, пишет Sputnik Латвия.
Он отметил, что благодаря своим достаточно жестким предвыборным обещаниям политик нашел поддержку у Консервативной партии, но при этом очень сильно расколол общество.
По словам депутата, Джонсона многие поддерживают, но у него немало и ненавистников.
"Достаточно сложно проводить жесткую линию, не имея широкой поддержки жителей, которую еще надо заслужить", — сказал Ющенко.
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