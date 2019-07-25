Ющенко: Джонсон расколол британское общество своими обещаниями по Brexit

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко считает, что заявленный Борисом Джонсоном срок Brexit — это скорее предвыборных ход.

Королева Великобритании Елизавета II в среду приняла отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра и назначила Бориса Джонсона новым главой правительства страны. Политик заверил, что сдержит свои обещания и добьется нового соглашения с Евросоюзом по Brexit к обозначенному Брюсселем сроку — 31 октября.

Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко усомнился, что данные Джонсоном обещания будут выполнены, пишет Sputnik Латвия.

"Не совсем уверен, что это можно сделать в такие короткие сроки. Скорее, это предвыборные обещания Джонсона, благодаря которым он нашел поддержку в Консервативной партии", — сказал Ющенко в эфире радио Sputnik

Он отметил, что благодаря своим достаточно жестким предвыборным обещаниям политик нашел поддержку у Консервативной партии, но при этом очень сильно расколол общество.

По словам депутата, Джонсона многие поддерживают, но у него немало и ненавистников.

"Достаточно сложно проводить жесткую линию, не имея широкой поддержки жителей, которую еще надо заслужить", — сказал Ющенко.

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