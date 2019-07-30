Акмаль Саидов о том, как повысить имидж Узбекистана на международной арене

Акмаль Саидов во время круглого стола на тему "Актуальные вопросы укрепления международного имиджа Республики Узбекистан" рассказал Sputnik Узбекистан о нескольких шагах по укреплению имиджа республики.
Как он заявил, прежде всего, необходимо учесть национальный опыт республики, причем не только двухлетний или трехлетний, но и с момента провозглашения независимости Узбекистана.
Второй шаг - опыт зарубежный. Необходимо изучить, какими способами зарубежные партнеры "делали себе имя". В этом должны помочь консулы и послы Узбекистана в разных уголках мира.
Сотрудничество с международными организациями и выполнение обязательств - один из ключевых моментов становления страны на международной арене, считает эксперт.
Не менее важны международные рейтинги. Сегодня, по нашим подсчетам, есть 27 международных рейтингов. Начиная Doing Buisness, экономическо-кредитные, рейтинги по верховенству права, демократии, транспарентности и так далее.