Акмаль Саидов о том, как повысить имидж Узбекистана на международной арене

Директор национального центра Узбекистана по правам человека Акмаль Саидов рассказал, что необходимо учесть при разработке концепции по повышению имиджа Узбекистана на международной арене.

Акмаль Саидов во время круглого стола на тему "Актуальные вопросы укрепления международного имиджа Республики Узбекистан" рассказал Sputnik Узбекистан о нескольких шагах по укреплению имиджа республики.

Как он заявил, прежде всего, необходимо учесть национальный опыт республики, причем не только двухлетний или трехлетний, но и с момента провозглашения независимости Узбекистана.

Второй шаг - опыт зарубежный. Необходимо изучить, какими способами зарубежные партнеры "делали себе имя". В этом должны помочь консулы и послы Узбекистана в разных уголках мира.

Сотрудничество с международными организациями и выполнение обязательств - один из ключевых моментов становления страны на международной арене, считает эксперт.

Не менее важны международные рейтинги. Сегодня, по нашим подсчетам, есть 27 международных рейтингов. Начиная Doing Buisness, экономическо-кредитные, рейтинги по верховенству права, демократии, транспарентности и так далее.