Эксперт рассказал, чем интересен Узбекистан для Беларуси

Первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходит 29-30 июля в Минске. Основные направления сотрудничества ― медицина, легкая промышленность и сырьевые ресурсы.
Между странами уже есть договоренности в сфере производства тракторов, а также взаимодействуют предприятия, такие как "БелАЗ" и "МАЗ", рассказал Андрей Рыбак. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".
Эксперт считает, что Узбекистан владеет хорошими сырьевыми ресурсами, в том числе и хлопком, который очень интересен для нашей легкой промышленности.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Беларуси Александра Лукашенко с 31 июля по 1 августа посетит эту страну с официальным визитом.
Лидеры двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в белорусской столице и Парк высоких технологий Беларуси.
По итогам переговоров главы государств подпишут совместное заявление и утвердят пакет документов в области инвестиций, производственной и научно-технической кооперации.