Эксперт рассказал, чем интересен Узбекистан для Беларуси

Председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак рассказал, по каким направлениям в первую очередь будет развиваться сотрудничество Узбекистана и Беларуси.

Первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходит 29-30 июля в Минске. Основные направления сотрудничества ― медицина, легкая промышленность и сырьевые ресурсы.

Между странами уже есть договоренности в сфере производства тракторов, а также взаимодействуют предприятия, такие как "БелАЗ" и "МАЗ", рассказал Андрей Рыбак. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".

Эксперт считает, что Узбекистан владеет хорошими сырьевыми ресурсами, в том числе и хлопком, который очень интересен для нашей легкой промышленности.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Беларуси Александра Лукашенко с 31 июля по 1 августа посетит эту страну с официальным визитом.

В Минске президенты планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Лидеры двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в белорусской столице и Парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров главы государств подпишут совместное заявление и утвердят пакет документов в области инвестиций, производственной и научно-технической кооперации.