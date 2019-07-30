Мендкович: опыт Узбекистана поможет в решении пограничных конфликтов

Лидеры двух стран Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон встретились с жителями сел на границе, а затем провели второй раунд переговоров делимитации и демаркации границ.
Эксперт считает, что данный шаг должен повысить взаимное доверие на уровне граждан. Однако иногда такие конфликты часто вспыхивают на уровне пограничных анклавов. Любое налаживание контактов между лидерами стран и жителями - важный шаг к подписанию политического соглашения.
В эфире радио Sputnik Мендкович заявил, что решение подобных конфликтов требует политической воли от обеих сторон.
Эксперт напомнил, что между Кыргызстаном и Узбекистаном тоже были очень серьезные конфликты на границах.
"Однако, при новом президенте, в очень короткие сроки удалось разрешить все конфликты и подписать необходимые соглашения," - сказал Мендкович.
Эксперт надеется, что Кыргыстан и Таджикистан тоже придут к этому в скором будущем, тем более, что работа в этом направлении уже ведется.