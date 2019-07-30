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Никита Мендкович
Sputnik / Vladimir Trefilov

Мендкович: опыт Узбекистана поможет в решении пограничных конфликтов

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Двадцать второго июля между жителями Таджикистана и Кыргызстана произошел произошел конфликт с применением оружия. В ходе него в Таджикистане погиб один человек, 16 пострадали, тяжелое ранение получил сотрудник милиции.

Лидеры двух стран Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон встретились с жителями сел на границе, а затем провели второй раунд переговоров делимитации и демаркации границ.

Пограничники на кыргызско-таджикском участке государственной границы
Фото / пресс-служба ГПС КР
На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка – подробности

Эксперт считает, что данный шаг должен повысить взаимное доверие на уровне граждан. Однако иногда такие конфликты часто вспыхивают на уровне пограничных анклавов. Любое налаживание контактов между лидерами стран и жителями - важный шаг к подписанию политического соглашения.

В эфире радио Sputnik Мендкович заявил, что решение подобных конфликтов требует политической воли от обеих сторон.

Эксперт напомнил, что между Кыргызстаном и Узбекистаном тоже были очень серьезные конфликты на границах.

"Однако, при новом президенте, в очень короткие сроки удалось разрешить все конфликты и подписать необходимые соглашения," - сказал Мендкович.

Эксперт надеется, что Кыргыстан и Таджикистан тоже придут к этому в скором будущем, тем более, что работа в этом направлении уже ведется.

Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Рахмон, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан



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