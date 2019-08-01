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Игорь Загарин
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Загарин: женщины, попавшие под влияние радикалов, могут совершить теракт

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Комитет женщин Узбекистана выделил 23 категории женщин, которые склонны к совершению преступлений.

Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФЭСН РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат философских наук Игорь Загарин считает, что наиболее опасная категория - женщины, попавшие под влияние радикалов.

Жительницы Республики Узбекистан
© Flickr / Ken Flottman
Одинокие и безработные: категории узбекских женщин, склонных к преступлению

"Если говорить о наиболее уязвимых и опасных тенденциях, то это, в первую очередь, наверное, женщины, которые попали под воздействие пропаганды различных радикальных исламских течений наподобие Исламского государства. Ведь не секрет, что часть терактов, которые осуществлялись, совершались женщинами-смертницами", - подчеркивает эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Загарин обращает внимание на то, что власти Узбекистана создали Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства, пытаясь превентивно воздействовать на представителей различного рода девиантного поведения среди женщин. 

По словам эксперта, с приходом к власти Мирзиёева в Узбекистане началась гендерная модернизация.

Теги:
женщина, Террористы, Узбекистан



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