Загарин: женщины, попавшие под влияние радикалов, могут совершить теракт

Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФЭСН РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат философских наук Игорь Загарин считает, что наиболее опасная категория - женщины, попавшие под влияние радикалов.

"Если говорить о наиболее уязвимых и опасных тенденциях, то это, в первую очередь, наверное, женщины, которые попали под воздействие пропаганды различных радикальных исламских течений наподобие Исламского государства. Ведь не секрет, что часть терактов, которые осуществлялись, совершались женщинами-смертницами", - подчеркивает эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Загарин обращает внимание на то, что власти Узбекистана создали Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства, пытаясь превентивно воздействовать на представителей различного рода девиантного поведения среди женщин.

По словам эксперта, с приходом к власти Мирзиёева в Узбекистане началась гендерная модернизация.