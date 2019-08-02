Эксперт: перемирие с талибами не прекратит конфликты в Афганистане

Эксперт считает, что происходящее в данный момент на территории Афганистана "не совсем понятно". Большинство действий противоправных действий там происходит с одобрения ООН, НАТО и США.
Гереев называет ситуацию в Афганистане "беспределом". По его мнению, военные конфликты в этой зоне продолжаться и "их география будет расширяться". США будет придерживаться тех же сценариев, что в Сирии и Ираке.
"Заключение перемирия с талибами* ничего не дает, так как регион полностью контролируется формированиями НАТО", - заявил эксперт в беседе со Sputnik Таджикистан.
Только РФ играет роль "заслона", защищающего Афганистан от негативных факторов, пока остальные остаются в стороне, подытожил эксперт.
*Талибан - радикальное движение, запрещенное на территории Российской Федерации.