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Руслан Гереев Руководитель Центра исламских исследований Северного Кавказа
© Лезги газет

Эксперт: перемирие с талибами не прекратит конфликты в Афганистане

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Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев рассказал, почему войска США и НАТО до сих пор находятся в Афганистане.

Эксперт считает, что происходящее в данный момент на территории Афганистана "не совсем понятно". Большинство действий противоправных действий там происходит с одобрения ООН, НАТО и США.

Гереев называет ситуацию в Афганистане "беспределом". По его мнению, военные конфликты в этой зоне продолжаться и "их география будет расширяться". США будет придерживаться тех же сценариев, что в Сирии и Ираке.

"Заключение перемирия с талибами* ничего не дает, так как регион полностью контролируется формированиями НАТО", - заявил эксперт в беседе со Sputnik Таджикистан.

Военнослужащие армии США в Афганистане
© Flickr / Program Executive Office Soldier
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Талибы* сейчас не являются главной силой, которая оказывает ключевое влияние на Афганистан. Да, есть остатки движения, которые предоставляют определенную угрозу. Но они не несут такой политической силы, которая способна коренным образом изменить ситуацию, считает Гереев.

Только РФ играет роль "заслона", защищающего Афганистан от негативных факторов, пока остальные остаются в стороне, подытожил эксперт.

*Талибан - радикальное движение, запрещенное на территории Российской Федерации.




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