Сотрудник ГУВД о том, зачем в метро Ташкента двойная проверка безопасности

"Наш личный состав обязательно присутствует во всех местах, где находятся туристы, правоохранители помогают иностранцам решить различные вопросы. Также у нас есть отдельное управление, которое обеспечивает безопасность на объектах метрополитена", - сказал сотрудник ГУВД Ташкент в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Он подчеркнул, что в метро узбекской столицы действует двухуровневая система безопасности.
"Наверху один сотрудник смотрит, внизу - другой, используя разные способы выявления подозрительных лиц. Здесь никакого нагнетания нет", - уточнил Сайфулов.
Он обратил внимание на то, что ГУВД также ориентируется на международный опыт: изучает, как работает система безопасности в метро в других странах.