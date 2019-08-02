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Начальник управления по обеспечению безопасного туризма ГОВД г Ташкента Рустам Сайфулов
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сотрудник ГУВД о том, зачем в метро Ташкента двойная проверка безопасности

Радио
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Начальник управления по обеспечению безопасного туризма ГОВД Ташкента Рустам Сайфулов рассказал об обеспечении безопасности в Ташкентском метрополитене.

"Наш личный состав обязательно присутствует во всех местах, где находятся туристы, правоохранители помогают иностранцам решить различные вопросы. Также у нас есть отдельное управление, которое обеспечивает безопасность на объектах метрополитена", - сказал сотрудник ГУВД Ташкент в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Он подчеркнул, что в метро узбекской столицы действует двухуровневая система безопасности.

"Наверху один сотрудник смотрит, внизу - другой, используя разные способы выявления подозрительных лиц. Здесь никакого нагнетания нет", - уточнил Сайфулов.

Он обратил внимание на то, что ГУВД также ориентируется на международный опыт: изучает, как работает система безопасности в метро в других странах.

Теги:
метро, ГУВД Ташкента, Ташкент, Узбекистан



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