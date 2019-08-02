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Антон Шапарин
© Facebook / Антон Шапарин

Шапарин о том, будет ли в Узбекистане востребован Volkswagen Caddy

Радио
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Вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин рассказал о перспективности производства заявленных моделей Volkswagen в Узбекистане.

Напомним, что в рамках двусторонних переговоров между президентами Узбекистана и Германии утверждена организация производства авто совместно с Volkswagen. Накануне в ряде узбекских СМИ появилась информация о моделях концерна Volkswagen AG, которые планируют производить в республике.

Эксперт подчеркивает, что Узбекистан давно и последовательно пытается строить собственную автомобильную промышленность. В республике действуют достаточно высокие пошлины на ввоз авто из-за рубежа, поэтому, по его словам, производственные мощности, которые возникают в стране, являются востребованными.

"Раньше в Узбекистане преимущественно использовались заводы для производства автомобилей более низких ценовых сегментов. Нельзя не вспомнить весь опыт работы завода Uz-Daewoo, который производил Matiz и другие достаточно дешевые авто, которые имели популярность на российском рынке", - сказал Шапарин в интервью Sputnik Узбекистан.

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FABRICE COFFRINI / AFP
СМИ: какие модели Volkswagen будет производить в Узбекистане

Однако, как он отмечает, сейчас есть обязательная процедура растаможивания автомобилей, поэтому Volkswagen не станет ориентироваться на рынок РФ с помощью строительства завода в Узбекистане.

"Но у Узбекистана есть целый ряд конкурентных преимуществ: достаточно дешевая рабочая сила, налоговый режим, опыт работы власти с ведущими производителями, и, для достаточно крупной страны - это 33 миллиона населения, подобный завод будет востребован, безусловно", - утверждает вице-президент Национального автомобильного союза России. 

Также эксперт проанализировал модели концерна Volkswagen AG, которые хотят производить в республике

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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"Volkswagen Caddy и Transporter - это коммерческий транспорт, который крайне востребован в растущей экономике. Volkswagen Tiguan - самый успешный игрок в сегменте рынка кроссоверов. И Skoda Octavia - это хит, прежде всего, такси. Поэтому выбор абсолютно понятен", - заявил Шапарин.

Однако, обращает внимание эксперт, не определены сроки строительства такого производства.

"Несколько лет назад в Узбекистане собирались локализовать выпуск пикапов Volkswagen Amarok на заводе MAN, но дальше слов дело не пошло. Будем надеяться, что на этот раз производство в республике появится", - заключил эксперт.

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Теги:
автомобиль, Узбекистан



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