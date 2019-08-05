Эксперт: что делать, если пропадают деньги с банковского счета

Замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Кирилл Вяткин объяснил, каким должен быть алгоритм действий, если вы заметили, что на банковском счету не хватает средств.

Причиной списания денег может быть как технический сбой, так и вмешательство мошенников.

Клиенту первым делом следует обратиться в банк, чтобы получить полную информацию о форме и способах списания средств, отметил Кирилл Вяткин.

"Банк прекрасно видит точку, где была проведена операция, плюс комментарии к ней, соответственно, совместно с сотрудниками службы безопасности вы можете определить, имеете ли вы отношение к этой операции либо нет, и в последующем, если операция совершена без вашего ведома и участия, вы вправе обратиться в банк за возмещением финансовых потерь, опротестовав ее как мошенническую транзакцию", — рассказал эксперт в эфире Sputnik Беларусь.

По его словам, банк должен провести проверку и решить, возвращать ли клиенту деньги. При этом ему могут посоветовать обратиться в правоохранительные органы.

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Мошенничество с банковскими счетами, как правило, носит массовый характер: жертвами злоумышленников становится не один человек, рассказал эксперт.

Полный комментарий Кирилла Вяткина слушайте в радиоподкасте.