Эксперт: что делать, если пропадают деньги с банковского счета

Причиной списания денег может быть как технический сбой, так и вмешательство мошенников.
Клиенту первым делом следует обратиться в банк, чтобы получить полную информацию о форме и способах списания средств, отметил Кирилл Вяткин.
"Банк прекрасно видит точку, где была проведена операция, плюс комментарии к ней, соответственно, совместно с сотрудниками службы безопасности вы можете определить, имеете ли вы отношение к этой операции либо нет, и в последующем, если операция совершена без вашего ведома и участия, вы вправе обратиться в банк за возмещением финансовых потерь, опротестовав ее как мошенническую транзакцию", — рассказал эксперт в эфире Sputnik Беларусь.
По его словам, банк должен провести проверку и решить, возвращать ли клиенту деньги. При этом ему могут посоветовать обратиться в правоохранительные органы.
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Мошенничество с банковскими счетами, как правило, носит массовый характер: жертвами злоумышленников становится не один человек, рассказал эксперт.
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