12:46 05 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Кирилл Вяткин
Sputnik

Эксперт: что делать, если пропадают деньги с банковского счета

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0

Замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Кирилл Вяткин объяснил, каким должен быть алгоритм действий, если вы заметили, что на банковском счету не хватает средств.

Причиной списания денег может быть как технический сбой, так и вмешательство мошенников.

Клиенту первым делом следует обратиться в банк, чтобы получить полную информацию о форме и способах списания средств, отметил Кирилл Вяткин. 

"Банк прекрасно видит точку, где была проведена операция, плюс комментарии к ней, соответственно, совместно с сотрудниками службы безопасности вы можете определить, имеете ли вы отношение к этой операции либо нет, и в последующем, если операция совершена без вашего ведома и участия, вы вправе обратиться в банк за возмещением финансовых потерь, опротестовав ее как мошенническую транзакцию", — рассказал эксперт в эфире Sputnik Беларусь

По его словам, банк должен провести проверку и решить, возвращать ли клиенту деньги. При этом ему могут посоветовать обратиться в правоохранительные органы. 

Григорян: при сбое в платежной системе велик риск мошенничества >>>

Мошенничество с банковскими счетами, как правило, носит массовый характер: жертвами злоумышленников становится не один человек, рассказал эксперт. 

Полный комментарий Кирилла Вяткина слушайте в радиоподкасте.

Теги:
банковская карта, банки, безопасность, деньги



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Розовое, фиолетовое и зеленое: фестиваль мороженого в Ташкенте
Трагедия в Техасе
Боль и слезы: жертвами стрельбы в Техасе стали более 20 человек
Лучшие логотипы областей Узбекистана
Лучшие логотипы регионов Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054