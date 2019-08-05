Эксперт о ценах на бензин: стоимость в любом случае будет расти

Уже к середине 2020-го в Узбекистане будет установлена рыночная цена на бензин АИ-80.
Формирование стоимости бензина марки АИ-91 переходит на такую систему уже с 15 августа.
Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев считает, что биржевое формирование цены на бензин в любом случае приведет к росту стоимости топлива. Обычная практика для многих государств - сдерживание цен и для потребителей, и для промышленных целей.
Однако в любом из случаев снижения цены не будет.
"Почему-то все считают, что если будет рынок - будет снижение цены. Не будет!", - сказал эксперт.
Стоимость будет расти и стремиться к среднему общемировому уровню, так как законы экономики никто не отменял. Даже если в страну "зайдут" новые производители, это не говорит о том, что цена будет снижаться.
Гусев утверждает, что в первую очередь, все зависит от открытости рынка.