Эксперт о ценах на бензин: стоимость в любом случае будет расти

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев рассуждал для Sputnik, как изменится цена на топливо в Узбекистане после введения рыночной стоимости на некоторые марки бензина.

Уже к середине 2020-го в Узбекистане будет установлена рыночная цена на бензин АИ-80.

Формирование стоимости бензина марки АИ-91 переходит на такую систему уже с 15 августа.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев считает, что биржевое формирование цены на бензин в любом случае приведет к росту стоимости топлива. Обычная практика для многих государств - сдерживание цен и для потребителей, и для промышленных целей.

Однако в любом из случаев снижения цены не будет.

"Почему-то все считают, что если будет рынок - будет снижение цены. Не будет!", - сказал эксперт.

Стоимость будет расти и стремиться к среднему общемировому уровню, так как законы экономики никто не отменял. Даже если в страну "зайдут" новые производители, это не говорит о том, что цена будет снижаться.

Гусев утверждает, что в первую очередь, все зависит от открытости рынка.