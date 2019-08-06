Садовничий рассказал, почему МГУ начал открывать филиалы в Центральной Азии

Во времена Советского Союза можно было приехать из любой республики и стать студентом любого московского университета, напомнил ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

После распада СССР обучение студентов из стран СНГ было "нецелевым", пишет Sputnik Таджикистан. По словам ректора МГУ, его даже предупреждали, что могут завести уголовное дело, так как он учил иностранцев бесплатно. Тогда, отметил Виктор Садовничий, и появилась идея открывать филиалы — законные структуры.

"Все филиалы просили открыть лично президенты стран СНГ. У МГУ было только три условия: построить здания, обеспечить зарплаты преподавателям, обеспечить возможность студентам страны учиться бесплатно", — сказал ректор университета.

В настоящее время во всех филиалах в Центральной Азии обучаются три тысячи студентов этих стран.

"Я считаю, это великое дело — что МГУ сохранил направление работы с соседними странами", — заявил Садовничий.

Напомним, филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова был создан в Ташкенте 24 февраля 2006 года.