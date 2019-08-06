Футбольный тренер: возрождать "Пахтакор-79" нужно было со своей молодежью

Наставник двух футболистов ташкентского "Пахтакора" – Владимира Сабирова и Равиля Агишева – заслуженный тренер Узбекистана Ибрагим Шарипов уверен, что после трагической гибели команды стоило сделать ставку на местных молодых игроков, а не рассчитывать на легионеров из других республик.

Защитник Равиль Агишев и форвард Владимир Сабиров – ключевые игроки легендарного состава "Пахтакора", которые погибли вместе с командой в авиакатастрофе 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском. Оба начинали футбольную карьеру на малой родине, в Бухаре, в детско-юношеской спортивной школе. Их наставник, три года занимавшийся с будущими звездами узбекского футбола, даже спустя сорок лет с горечью вспоминает об этой утрате.

"Хорошие ребята были, честные, неиспорченные. Были бы живы, стали бы сегодня отличными тренерами, работали бы с детьми. Сейчас с кадрами в футболе дефицит. Жаль, что они так рано ушли… Когда команда разбилась, Федерация футбола СССР дала клубу привилегию – три сезона "Пахтакор" оставался в высшей лиге вне зависимости от результата. Тогда много легионеров приехало из других республик, из Москвы несколько футболистов было. Думаю, надо было брать и наших местных молодых игроков – три года ведь могли играть в любом случае", — сетует тренер.

По его словам, такого состава, который был у "Пахтакора" в сезоне 1979 года, не было никогда.

"Они летели на первую игру второго круга чемпионата СССР. Команда за полсезона себе такой запас сделала, что даже после трагедии отыграв оставшиеся матчи заняла в итоге достойное (9-е – ред.) место. Ведь это о чем-то говорит. Они никого тогда не признавали – очень сильный состав был", — заключил Шарипов.

В память о команде в разных городах Узбекистана и даже за пределами республики ежегодно проходят футбольные матчи и целые турниры. Один из таких, посвященный Сабирову и Агишеву, проходит в августе на их родине в Бухаре. В Ташкенте на стадионе "Пахтакор" 11 августа состоится игра с участием ветеранов футбола почти из всех республик бывшего СССР.