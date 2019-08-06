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Футбольный тренер Владимира Сабирова и Равиля Агишева Ибрагим Шарипов
© Sputnik /

Футбольный тренер: возрождать "Пахтакор-79" нужно было со своей молодежью

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Наставник двух футболистов ташкентского "Пахтакора" – Владимира Сабирова и Равиля Агишева – заслуженный тренер Узбекистана Ибрагим Шарипов уверен, что после трагической гибели команды стоило сделать ставку на местных молодых игроков, а не рассчитывать на легионеров из других республик.

Защитник Равиль Агишев и форвард Владимир Сабиров – ключевые игроки легендарного состава "Пахтакора", которые погибли вместе с командой в авиакатастрофе 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском. Оба начинали футбольную карьеру на малой родине, в Бухаре, в детско-юношеской спортивной школе. Их наставник, три года занимавшийся с будущими звездами узбекского футбола, даже спустя сорок лет с горечью вспоминает об этой утрате.

"Хорошие ребята были, честные, неиспорченные. Были бы живы, стали бы сегодня отличными тренерами, работали бы с детьми. Сейчас с кадрами в футболе дефицит. Жаль, что они так рано ушли… Когда команда разбилась, Федерация футбола СССР дала клубу привилегию – три сезона "Пахтакор" оставался в высшей лиге вне зависимости от результата. Тогда много легионеров приехало из других республик, из Москвы несколько футболистов было. Думаю, надо было брать и наших местных молодых игроков – три года ведь могли играть в любом случае", — сетует тренер.

По его словам, такого состава, который был у "Пахтакора" в сезоне 1979 года, не было никогда.

Памятник игрокам Пахтакора в Ташкенте
© Sputnik / Юрий Тутов
На стадионе "Пахтакор" пройдет матч памяти
"Они летели на первую игру второго круга чемпионата СССР. Команда за полсезона себе такой запас сделала, что даже после трагедии отыграв оставшиеся матчи заняла в итоге достойное (9-е – ред.) место. Ведь это о чем-то говорит. Они никого тогда не признавали – очень сильный состав был", — заключил Шарипов.

В память о команде в разных городах Узбекистана и даже за пределами республики ежегодно проходят футбольные матчи и целые турниры. Один из таких, посвященный Сабирову и Агишеву, проходит в августе на их родине в Бухаре. В Ташкенте на стадионе "Пахтакор" 11 августа состоится игра с участием ветеранов футбола почти из всех республик бывшего СССР.

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Теги:
Футбол, Пахтакор-79, Бухара, Узбекистан



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