Эксперт о докладе Пентагона про Сирию: США нагнетают обстановку

Согласно данным, представленным военным ведомством США, на территории Сирии и Ирака в лагерях беженцев действуют не менее 18 тысяч сторонники ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран мира — ред.)
"Представленные данные ни для кого секретом не были. Просто США пытается намекнуть, что после их ухода и сворачивания активных действий ситуация обострилась. Потом эти аргументы можно будет использовать, например, при наращивании военных группировок в странах этого региона. Примечательно, что в докладе не упомянута Ливия, где после операции американцев исламисты также начали поднимать головы", — заметил Солонников.
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