Эксперт о докладе Пентагона про Сирию: США нагнетают обстановку

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что информацией о росте сторонников ИГ на территории Ирака и Сирии - не более чем информационный фон для решения своих геополитических задач.

Согласно данным, представленным военным ведомством США, на территории Сирии и Ирака в лагерях беженцев действуют не менее 18 тысяч сторонники ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран мира — ред.)

По мнению эксперта, подобными заявлениями Вашингтон пытается создать выгодный для себя информационный фон.

"Представленные данные ни для кого секретом не были. Просто США пытается намекнуть, что после их ухода и сворачивания активных действий ситуация обострилась. Потом эти аргументы можно будет использовать, например, при наращивании военных группировок в странах этого региона. Примечательно, что в докладе не упомянута Ливия, где после операции американцев исламисты также начали поднимать головы", — заметил Солонников.

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