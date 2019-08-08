Иванков: комиссия для крупных налогоплательщиков облегчит жизнь бизнесу

Налоговый комитет Узбекистана создал специальную группу экспертов, которые будут работать с крупными налогоплательщиками, в число которых вошло свыше 1400 компаний. Эксперт по государственно-муниципальному управлению РАНХиГС, генеральный директор ГК "Салюс" Егор Иванков видит в таком подходе серьезное преимущество.

По словам эксперта, такой подход создаст единое окно для работы с бизнесменами.

"Когда все фискальные и контролирующие органы будут собраны в одном органе, это позволит бизнесу оперативнее решать возникающие проблемы, а также сэкономить время, человеческие и финансовые ресурсы при устранении тех или иных отклонений или нарушений, Зачастую избыток контролирующих структур приводит к вмешательству в бизнес-процессы, а также увеличивает риск коррупции", — отметил Иванков.

Он добавил, что квалификация таких сотрудников должна быть очень высокой, так как им придется работать с разного рода обращениями и быть профессионалом во всех сферах своей деятельности.

"Подготовка должна быть серьезной, ведь придется заниматься совершенно разными аспектами налоговой деятельности, чтобы оперативно решить тот или иной вопрос без прерывания деятельности той или иной компании", — заключил он.

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