Врут ли "умные" счетчики: замглавы Минэнерго рассказал, куда жаловаться

Заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев прокомментировал информацию о том, что новые приборы учета работают некорректно. Он так же рассказал, как действовать потребителям, которые сомневаются в качестве установленных счетчиков.

В узбекских соцсетях активно обсуждается информация о том, что устанавливаемые новые приборы учета сильно завышают показатели по сравнению с прежними счетчиками. В ходе брифинга заместитель главы Минэнерго Шерзод Ходжаев опроверг массовость этого явления, пообещал разобраться в каждом конкретном случаем и объяснил, как можно проверить свой счетчик, если есть сомнения в корректности его показаний.

"Первая и основная категория обращений связана с жалобами на установщиков этих счетчиков, якобы были нарушения. Мы разбираемся с каждым конкретным сообщением. Также потребители жалуются на якобы некорректную работу самих счетчиков, что они мотают больше, чем нужно. Но в это я, если честно, не верю. Каждый прибор учета проходит сертификацию на предприятии, без этого он просто не будет выпущен. Кроме того, мы постарались учесть все возможные варианты хищения электроэнергии и подключения несанкционированных потребителей. Каждое проникновение в прибор фиксируется, мы четко можем проследить все подключения и действия и выявить нарушения, если они есть. Еще не стоит забывать, что старые счетчики, прослужившие 30 и более лет, со временем теряют чувствительность, поэтому не вся энергия ими учитывалась", — пояснил Ходжаев.

Он добавил, что поверка приборов учета электроэнергии будет проводится раз в 10 лет, при этом потребителю не нужно будет самому относить счетчик и платить за проверку. Если же он считает работу счетчика некорректной, то вправе проверить его и предъявить обоснованные претензии.

"Он обращается в сетевую компанию, та снимает прибор учета и отдает потребителю, который уже лично несет его в любое отделение "Узстандарта" на метрологическую экспертизу. Проверка проводится в его присутствии, по результатам выдается квитанция. Если счетчик действительно показывает завышенные данные, то гражданин вправе требовать от сетевой компании перерасчета долга и компенсации на затраты от экспертизы. Если прибор исправен, то потребитель просто теряет свои деньги, а счетчик устанавливается на место", — разъяснил замглавы Минэнерго.

По словам Ходжаева, брак у так называемых умных счетчиков не исключен, но он другого рода. Учитывая конструкцию приборов, поломки и неисправности могут быть вызваны, например, механическими повреждениями, однако в этом случае счетчик не будет искажать или завышать данные, он просто перестанет работать.

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