Ученые Алексей и Елена Шмелёвы: анекдоты скоро исчезнут навсегда

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" доктор филологических наук, заведующий отделом культуры речи Института русского языка РАН Алексей Шмелёв и кандидат филологических наук Елена Шмелёва рассказывают о том, как устроен жанр анекдота снаружи и изнутри. Как появляются серийные герои, как распространяется анекдот и в чем секретная формула успеха для анекдота.
А также был ли в КГБ отдел пропагандистских анекдотов и в чем связь между анекдотами и мемами. Объясняют, в чем особая роль мата в анекдоте и анализируют своеобразную реакцию американцев на русский анекдот. Примерно там же они находят и убийцу анекдота.
Спрашиваем "Как вы это делаете?!" Алексея и Елену Шмелёвых и узнаем:
3:20 Как и почему они начали изучать анекдоты
6:10 Откуда взялось "армянское радио"
9:45 Что высмеивают этнические анекдоты
13:00 Какие существуют типы анекдотов и кто их основные персонажи
17:30 Откуда берутся типичные герои анекдотов
19:30 Какую роль играли анекдоты в обществе, культуре, коммуникациях
21:50 Почему анекдоты распространяются так быстро
25:20 Какую функцию выполняет мат в анекдотах
26:20 Существует ли формула успешного анекдота
30:20 Почему раньше в приличном обществе не рассказывали анекдотов
34:50 Что такое мемы и имеют ли они связь с анекдотами
39:00 Почему стендап это не анекдоты
39:40 Сколько лет осталось жить анекдотам
41:00 Почему американские студенты не смеются над русскими анекдотами
42:00 Как толерантность убивает анекдоты
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