Ученые Алексей и Елена Шмелёвы: анекдоты скоро исчезнут навсегда

Известные российские ученые-филологи Алексей и Елена Шмелёвы уже почти 25 лет серьезно изучают феномен анекдотов. Они исследуют их природу, типологию, их скрытое воздействие. И прогнозируют смерть жанра уже в ближайшие годы.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" доктор филологических наук, заведующий отделом культуры речи Института русского языка РАН Алексей Шмелёв и кандидат филологических наук Елена Шмелёва рассказывают о том, как устроен жанр анекдота снаружи и изнутри. Как появляются серийные герои, как распространяется анекдот и в чем секретная формула успеха для анекдота.

А также был ли в КГБ отдел пропагандистских анекдотов и в чем связь между анекдотами и мемами. Объясняют, в чем особая роль мата в анекдоте и анализируют своеобразную реакцию американцев на русский анекдот. Примерно там же они находят и убийцу анекдота.

Спрашиваем "Как вы это делаете?!" Алексея и Елену Шмелёвых и узнаем:

3:20 Как и почему они начали изучать анекдоты

6:10 Откуда взялось "армянское радио"

9:45 Что высмеивают этнические анекдоты

13:00 Какие существуют типы анекдотов и кто их основные персонажи

17:30 Откуда берутся типичные герои анекдотов

19:30 Какую роль играли анекдоты в обществе, культуре, коммуникациях

21:50 Почему анекдоты распространяются так быстро

25:20 Какую функцию выполняет мат в анекдотах

26:20 Существует ли формула успешного анекдота

30:20 Почему раньше в приличном обществе не рассказывали анекдотов

34:50 Что такое мемы и имеют ли они связь с анекдотами

39:00 Почему стендап это не анекдоты

39:40 Сколько лет осталось жить анекдотам

41:00 Почему американские студенты не смеются над русскими анекдотами

42:00 Как толерантность убивает анекдоты

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