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Специалист КБ Стрелка в сфере устойчивого развития городов Наби Агзамов
Из личного архива Наби Агзамова

Эксперт о борьбе с подтоплениями в Ташкенте: нужна "зеленая" инфраструктура

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Специалист КБ "Стрелка" в сфере устойчивого развития городов Наби Агзамов рассказал о мерах, которые позволят Ташкенту справиться с затоплениями улиц из-за сильных ливней.

"Серая" инфраструктура Ташкента уже не справляется с ливневыми потоками, отметил специалист КБ "Стрелка" в сфере устойчивого развития городов Наби Агзамов.

Ирина Генцлер
© Foto : Из личного архива Ирины Генцлер
Генцлер о подтоплениях в Ташкенте: проблема в изменении климата
"Поэтому в поддержку "серой" инфраструктуре нужна "зеленая", когда высаживают определенный тип растений, которые впитывают и удерживают воду", — сказал эксперт.

Он предложил создавать в городе специальные пространства, которые в сухую погоду будут служить как общественные места, а при сильных ливнях — заполняться водой. 

"У нас есть сеть арыков, и вместо того чтобы озеленять пространства газоном, у которого очень маленькие корни и который не может впитать много воды, можно создавать линейные парки", — отметил Агзамов.

Полный комментарий специалиста КБ "Стрелка" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
вода, наводнение, затопление



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