Эксперт о борьбе с подтоплениями в Ташкенте: нужна "зеленая" инфраструктура

"Серая" инфраструктура Ташкента уже не справляется с ливневыми потоками, отметил специалист КБ "Стрелка" в сфере устойчивого развития городов Наби Агзамов.
Он предложил создавать в городе специальные пространства, которые в сухую погоду будут служить как общественные места, а при сильных ливнях — заполняться водой.
"У нас есть сеть арыков, и вместо того чтобы озеленять пространства газоном, у которого очень маленькие корни и который не может впитать много воды, можно создавать линейные парки", — отметил Агзамов.
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