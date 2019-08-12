Твалтвадзе: никогда не забуду плачущего парня в день гибели "Пахтакора-79"

В Ташкенте прошел матч памяти, посвященный 40-й годовщине гибели футбольной команды "Пахтакор-79". На поле сошлись сборная СССР и узбекские ветераны футбола. Комментатор Григорий Твалтвадзе поделился эмоциями от игры и воспоминании о том роковом дне, когда стало известно о трагедии.

По словам Твалтвадзе - матч ветеранов очень наглядно показал, особенно подрастающему поколению, чего не хватает современному футболу.

"Какие могут быть впечатления от матча, где играют звезды? Да, тут нет той скорости, но ведь какая обработка мяча, какие пасы, какое чувство партнера. Пусть судьи постоянно фиксировали положение вне игры, но ведь какие "парашютики" забрасывали игроки - загляденье! Мне кажется, современному футболу как раз не хватает того изящества. Сейчас ставка на физику, а это порой убивает игру", — признался спортивный комментатор в интервью Sputnik Узбекистан.

Григорий Твалтвадзе впервые в Ташкенте и по достоинству оценил гостеприимство и теплоту этого города, а также любовь узбекистанцев к футболу и своим игрокам.

Он также вспомнил тот роковой для ташкентской команды день - 11 августа 1979 года.

"Я в то время был в стройотряде в Германии и вечером, заходя в лифт, увидел плачущего парня примерно моего возраста. Я у него не спросил ничего, а друг мне потом сказал, что сегодня разбился "Пахтакор". Я бы хотел встретиться сейчас с тем парнем, никогда не забуду его слезы по погибшей команде", — заключил Твалтвадзе.

Матч на стадионе "Пахтакор" завершился вничью 4:4. Зрители почтили память погибших 40 лет назад игроков и членов клуба, выпустив в небо воздушные шары с их портретами.