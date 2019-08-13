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Натан Эйсмонт

Эксперт рассказал о "потенциально опасном" для Земли астероиде

© Foto: scientificrussia.ru
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Научный сотрудник РАН Натан Эйсмонт рассказал, какую опасность может представлять астероид, который, по заявлениям NASA, пролетит недалеко от Земли в конце августа.

"Потенциально опасный" астероид пролетит недалеко от Земли в конце августа. Космический объект превышает по размерам пирамиду Хеопса. Диаметр астероида 2019 OU1 равен 160 метрам, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. 

Звезды с борта МКС
© Foto: NASA
"Потенциально опасный" астероид размером с пирамиду Хеопса движется к Земле
Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии порядка миллиона километров.

Эксперт считает подобные заявления NASA удивительными, потому что все астероиды, представляющие опасность, давно каталогизированы. Даже если учесть что данное космическое тело "размером с пирамиду Хеопса", его величина не сильно отличается от других астероидов. Однако объекты такой величины действительно могут представлять опасность для Земли.

"Сейчас люди любят, когда их пугают, поэтому часто такие заявления оказываются фиктивными", - утверждает Натан Эйсмонт.

Для того чтобы действительно оценить угрозу для Земли, необходимо наблюдать за траекторией движения астероида долгие месяцы. Практика показывает, что такие астероиды очень часто "промахиваются".




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