Политолог назвал главного разжигателя антироссийской истерии в Европе

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень рассказал, какая страна является фундаментом антироссийской истерии в Европе, и объяснил почему.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в интервью агентству Reuters заявил об обеспокоенности Варшавы из-за того, что отношение некоторых стран Евросоюза к России становится все более дружелюбным.

Комментируя это высказывание Пшидача, российский политолог Евгений Бень отметил: если смягчение отношений произойдет, а рано или поздно это все-таки случится, для нынешних польских властей это будет чревато кризисом.

"Основа позиционирования правящей партии "Право и справедливость", которую представляет президент Анджей Дуда, — это антироссийский тренд. Если маятник качнется в сторону разрядки, то это будет означать потенциальный кризис для сегодняшних польских властей. Сегодняшняя Польша, как никакая другая страна не только в Европе, но, возможно, и в мире, является фундаментом российской истерии. Поэтому кому как не Польше быть взволнованной по поводу возможного смягчения в отношениях Европы и России", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik

Первого сентября Польша отметит 80-летие начала Второй мировой войны. На памятные мероприятия в честь годовщины Варшава отказалась приглашать Россию, зато позвала Германию — страну, которая развязала самую кровопролитную войну в современной истории.

Также поляки ждут в гости американского лидера Дональда Трампа — президента страны, которая, по словам Беня, для Варшавы ценнее всего.