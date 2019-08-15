Эксперт: спецслужбы СНГ просто обязаны работать сообща

В столице Таджикистана 23 августа пройдет заседание Совета по налоговым расследованиям в странах СНГ. Представители многих стран съедутся в Душанбе, чтобы обсудить деятельность органов налоговых (финансовых) расследований в странах-участницах СНГ.

Эксперт заявил Sputnik Таджикистан, что службы стран СНГ должны работать между собой в системе, которая поможет им оперативно обмениваться информацией. Кроме того, систему нужно выстраивать таким образом, чтобы на нее нельзя было повлиять за счет коррупционных составляющих.

К примеру, Россия в таких процессах оказывает довольно большое влияние, так как имеет больший объем спроса и вкладывает большие средства в экономику стран СНГ. Однако сейчас идет огромный трафик наркотиков и существуют проблемы с терроризмом.

Иванков считает, что спецслужбы просто обязаны работать сообща.