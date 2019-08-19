Нагиев: США не хотят, чтобы Иран сотрудничал с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США из-за того, что санкции наносят большой ущерб их экономике.

Если Япония выступит посредником в диалоге между США и Ираном, это будет выгодно обеим сторонам, заявил Sputnik Азербайджан политолог Арзу Нагиев.

"Япония недавно заявила, что может стать посредником между США и Ираном. Япония является членом НАТО, в этом смысле, я думаю, данное посредничество выгодно и Ирану, и США", - считает эксперт.

Он обратил внимание на то, что между Россией и Ираном имеется партнерское соглашение по поводу ядерных программ.

"Здесь США хотят опередить Россию и таким образом повлиять на Иран, чтоб в дальнейшей он не сотрудничал с РФ", - отметил Нагиев.

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