Что продавать и что покупать — совет эксперта по курсу валют в Узбекистане

ЦБ Узбекистана больше не будет устанавливать цены на покупку и продажу валюты в банках. При этом курс доллара и евро прибавил сразу по 300 с лишним сумов. Профессор РАНСХиГС Юрий Юденков рассказал, что стоит покупать, а что продавать узбекистанцам в таких условиях.

По словам эксперта, предпринимаемые Центробанком республики меры свидетельствуют о существующем дефиците иностранной валюты, которую государство в стратегических соображениях пытается придержать рыночными механизмами.

"Очевидно, что валюты не хватает, поэтому она пока будет придерживаться, а потом уже выйдет по совсем другому курсу. Думаю, определенное падение сума сохранится, а значит, подорожают импортные товары, в то время как местные, надеюсь, останутся на прежнем уровне, во всяком случае, пока. Что же касается советов населению, думаю, оптимально купить, к примеру, рубли, так как тот же юань тоже упал в цене и непонятна его судьба", — отметил Юденков.

При этом он скептически относится к тому, что свободная продажа и покупка валюты поможет окончательно избавиться от нелегальных валютчиков, которые продолжают контрабандой ввозить доллары из-за границы и продавать населению.

Центробанк Узбекистана во вторник, 20 августа, сделал сразу несколько важных заявлений. Во-первых, в республике разрешена продажа и покупка валюты через обменные пункты; во-вторых, цены будут формироваться с учетом рыночных тенденций, а не устанавливаться финансовым регулятором. Курс узбекского сума просел к доллару сразу до отметки в 9 384, к евро – до 10 393,72.

В некоторых узбекских банков продажа валюты уже началась по среднему курсу около 9 450 за доллар и более 11 000 тысяч за евро, однако не во всех отделениях есть наличная валюта для обмена на сумы. Решить проблему обещают уже к завтрашнему утру.

Комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.