Флейтистка: узбекский най – инструмент с экзотичным звучанием

"Флейта считается самым древним инструментом. Раньше ее делали из всего того, что попадалось под руку: тростника, бамбука, - и получалось очень красивое звучание, например, напоминающее пение птиц", - говорит Мардиева.

По словам музыканта, прототипы флейты най есть почти во всех культурах, из Персии этот инструмент быстро перекочевал в страны Ближнего и Дальнего Востока. С тех пор такая флейта очень популярна.

"Звуковой диапазон ная зависит от размера флейты. Чем больше дудочка, тем больше диапазон, и ниже звучание. В Узбекистане и странах Средней Азии най можно услышать во многих местах. Это достаточно популярный, востребованный инструмент", - утверждает девушка.

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