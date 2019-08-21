МИД Казахстана: Центральная Азия переживает период возрождения

На заседании в Нур-Султане министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов рассказал о развитии региона и отметил, что ЦА - территория уникальных возможностей и громадного нереализованного потенциала.

В Нур-Султане прошла встреча формата "С5+1" с участием глав МИД Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также заместителя госсекретаря США.

По мнению Атамкулова, главной задачей региона является обеспечение устойчивого развития, стабильности и процветания.

Казахстан всегда стремился к налаживанию эффективного регионального взаимодействия с партнерами в условиях глобализации.

"Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заложил фундаментальный приоритет центральноазиатского вектора Казахстана", - сказал Атамкулов для Sputnik Казахстан.

Напомним, что сегодня главы МИД Узбекистана и Казахстана встретились в Нур-Султане. Абдулазиз Камилов поздравил казахстанского коллегу с продуктивными итогами завершившейся встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США.

Министры обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-казахстанских контактов, а также обменялись мнениями о приоритетных направлениях дальнейшего укрепления сотрудничества.