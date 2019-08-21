МИД Казахстана: Центральная Азия переживает период возрождения

В Нур-Султане прошла встреча формата "С5+1" с участием глав МИД Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также заместителя госсекретаря США.
По мнению Атамкулова, главной задачей региона является обеспечение устойчивого развития, стабильности и процветания.
Казахстан всегда стремился к налаживанию эффективного регионального взаимодействия с партнерами в условиях глобализации.
"Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заложил фундаментальный приоритет центральноазиатского вектора Казахстана", - сказал Атамкулов для Sputnik Казахстан.
Министры обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-казахстанских контактов, а также обменялись мнениями о приоритетных направлениях дальнейшего укрепления сотрудничества.