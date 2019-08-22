13:06 22 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Никита Мендкович
Sputnik

Эксперт объяснил, что нужно США от стран Центральной Азии

Радио
Получить короткую ссылку
17 0 0

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, как через Казахстан США хотят распространить свое влияние в регионе.


Эксперт считает, что США пытается усилить свое влияние в странах Центральной Азии. Однако такую стратегию не стоит оценивать в качестве позитивной, как делают некоторые представители Казахстана.

Штаты используют свои рычаги влияния для дестабилизации ситуации в Центральной Азии с целью одновременного давления на Китай, Иран и Россию, рассказал эксперт для радио Sputnik.

Это обусловлено тем, что у США нет интересов в регионе: в основном из-за географического фактора, отметил Мендкович.

Функции военного присутствия Штаты могут реализовывать через Афганистан, напомнил он.

Постсоветская Азия является важным в экономическом и хозяйственном плане регионом для России, Китая и Ирана, с которыми у Америки напряженные отношения. В данном случае США выгодна дестабилизация, уверен эксперт.

Он высказал предположение, что эту задачу США будут решать через стимулирование внесистемной оппозиции в регионе.

Теги:
Центральная Азия, Центральная Азия



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в церемонии открытия нового здания посольства Узбекистана в Пекине
Посольство Узбекистана отметило новоселье в Пекине
Лавров напомнил о деле Вышинского - видео
Лавров напомнил о деле Вышинского - видео
Фрукты, цветы и овощи: сколько можно провезти в Россию

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054