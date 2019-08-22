Эксперт объяснил, что нужно США от стран Центральной Азии

Эксперт считает, что США пытается усилить свое влияние в странах Центральной Азии. Однако такую стратегию не стоит оценивать в качестве позитивной, как делают некоторые представители Казахстана.
Штаты используют свои рычаги влияния для дестабилизации ситуации в Центральной Азии с целью одновременного давления на Китай, Иран и Россию, рассказал эксперт для радио Sputnik.
Это обусловлено тем, что у США нет интересов в регионе: в основном из-за географического фактора, отметил Мендкович.
Функции военного присутствия Штаты могут реализовывать через Афганистан, напомнил он.
Постсоветская Азия является важным в экономическом и хозяйственном плане регионом для России, Китая и Ирана, с которыми у Америки напряженные отношения. В данном случае США выгодна дестабилизация, уверен эксперт.
Он высказал предположение, что эту задачу США будут решать через стимулирование внесистемной оппозиции в регионе.