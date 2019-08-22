Автоэксперт назвал условия для успешного возвращения Ravon на российский рынок

"Ценник в 650 тысяч для этих машин адекватный - завод в Узбекистане современный, качество там на уровне. Многое будет зависеть от того, как будут продвигать данный продукт на российском рынке, как будет выстроена дилерская сеть, на каких условиях можно будет получить права на продажу этих авто", — заметил Межибовский.
Он добавил, что временный уход Ravon из РФ был вызван нестабильной ситуацией на рынке и сложной валютной обстановкой. При этом сейчас также есть определенные риски, но в данных условиях продукция узбекистанского автогиганта вполне может закрепиться на внешних рынках и составить конкуренцию другим брендам.
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