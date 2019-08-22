Автоэксперт назвал условия для успешного возвращения Ravon на российский рынок

Новые Ravon R2, RAVON R3 NEXIA и RAVON R4 теперь официально будут поставляться в Россию. Автоэксперт, шеф-редактор телеканала Drive Илья Межибовский позитивно оценивает возвращение Ravon на рынок России, но считает, что успех продаж будет зависеть от организации дилерской сети.

По его мнению, выставленные за эти модели цены вполне конкурентоспособны и многие автовладельцы захотят приобрести данные машины.

"Ценник в 650 тысяч для этих машин адекватный - завод в Узбекистане современный, качество там на уровне. Многое будет зависеть от того, как будут продвигать данный продукт на российском рынке, как будет выстроена дилерская сеть, на каких условиях можно будет получить права на продажу этих авто", — заметил Межибовский.

Он добавил, что временный уход Ravon из РФ был вызван нестабильной ситуацией на рынке и сложной валютной обстановкой. При этом сейчас также есть определенные риски, но в данных условиях продукция узбекистанского автогиганта вполне может закрепиться на внешних рынках и составить конкуренцию другим брендам.

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