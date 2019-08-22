Казанцев: Трампа никогда не интересовала Центральная Азия

Эксперт отметил, что Центральная Азия всегда интересовала американцев только в контексте афганской проблемы.

В Госдепартаменте США ЦА по внутреннему делению относится не к постсоветскому пространству, а к одному департаменту с Афганистаном и странами Южной Азии.

При этом у Штатов интерес к странам ЦА всегда был связан с проблемами поддержания безопасности в Афганистане, поскольку американцы с начала двухтысячных годов проводят в республике военные операции.

"Трампу и американской администрации Центральная Азия не интересна", - рассказал эксперт Sputnik Таджикистан.

При этом он подчеркнул, что США интересны взаимодействие стран ЦА с Афганистаном, инициативы Казахстана и Узбекистана в отношении этой страны, а также различные реформы, которые проводят в Афганистане партнеры из Центральной Азии.