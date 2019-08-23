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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

Политолог: Запад проявляет нездоровое внимание к Путину

Sputnik
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Политолог Алексей Мухин прокомментировал информацию о начале съемок трехсерийного документального фильма о президенте РФ.

Британский Channel 4 анонсировал съемки трехсерийного документального фильма о президенте РФ Владимире Путине.

Подобное внимание Запада к личности Путина является нездоровым, отметил в эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Планы британского телеканала подозрительно совпадают с общей направленностью заинтересованных групп влияния – в лице Госдепа, Пентагона, западных СМИ", - заявил Мухин.

Эксперт считает, что такое нездоровое внимание к личности Владимира Путина связано с возможной целью его прямой дискредитации, а инициатива британского канала не только конъюнктурна, но еще и хорошо оплачивается "определенными структурами".

По информации телеканала, съемки документального фильма пройдут в России, США, а также в Великобритании и других странах Европы.




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