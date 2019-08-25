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"Японский Солженицын". Как коммунист Кацуно разоблачал сталинский режим

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Тема:
Подкасты РИА (157)
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Япония – Франция – СССР – ГУЛАГ – Япония. История о японце Кинмаса Кацуно, который проникся идеями коммунизма и влюбился в русскую культуру. Выучившись в Европе, он приехал в СССР строить коммунизм. Но в итоге в один момент сам оказался жертвой советского режима.

С 1921 по 1985 годы в Советской России было до 5,5 миллиона политических заключенных. Одним из них стал Кинмаса Кацуно. Присягнув на верность советскому государству и коммунистической идее, он оказался в жерновах репрессивного аппарата ГУЛАГА. Кацуно было суждено пережить долгих четыре года в чудовищных условиях советских исправительных лагерей. Ему удалось не только выжить, но и вернуться к себе на родину, где Кинмаса Кацуно прозвали "японским Солженицыным".
Эпизод подготовлен в партнёрстве с Государственным музеем истории ГУЛАГа. История Кинмаса Кацуно является частью постоянной экспозиции музея, недавно открывшегося после реэкспозиции.

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Тема:
Подкасты РИА (157)



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