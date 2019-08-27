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Андрей Казанцев
Sputnik / Александр Натрускин

Казанцев: США против тесного взаимодействия стран ЦА с Китаем и РФ

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Директор Аналитического центра МГИМО доктор политических наук Андрей Казанцев считает, что США против тесного взаимодействия Китая со странами Центральной Азии.

Госдепартамент США противодействовать активной торгово-экономической экспансии Китая в регионе. Также американские власти планируют сдержать реализацию проекта "Один пояс - один путь", считает эксперт.

Вашингтону также не нужно активное сотрудничество стран региона с Россией в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Министр иностранных дел РТ Сироджиддин Мухриддин принял участие в работе Встречи высокого уровня С5+1 в городе Нур-Султан Республики Казахстан
© МИД РТ
Что хочет Вашингтон от руководства стран Центральной Азии
"Что касается тем, которые могут продвигать чиновники Госдепартамента, - это усиливающиеся противостояние Китая и США. Им не очень хочется, чтобы Центральная Азия активно взаимодействовала с КНР, в том числе в рамках проекта "Один пояс - один путь". Им бы желательно как-то это сдерживать" - заявил Андрей Казанцев в диалоге со Sputnik Таджикистан.

Ранее эксперт заявлял, что Центральная Азия всегда интересовала американцев только в контексте афганской проблемы. 

В Госдепартаменте США ЦА по внутреннему делению относится не к постсоветскому пространству, а к одному департаменту с Афганистаном и странами Южной Азии.

Теги:
Центральная Азия, Центральная Азия, ОДКБ, один пояс-один путь, США, Россия, Россия, Китай, Китай



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