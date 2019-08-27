Казанцев: США против тесного взаимодействия стран ЦА с Китаем и РФ

Госдепартамент США противодействовать активной торгово-экономической экспансии Китая в регионе. Также американские власти планируют сдержать реализацию проекта "Один пояс - один путь", считает эксперт.
Вашингтону также не нужно активное сотрудничество стран региона с Россией в рамках ОДКБ и ЕАЭС.Sputnik Таджикистан.
Ранее эксперт заявлял, что Центральная Азия всегда интересовала американцев только в контексте афганской проблемы.
В Госдепартаменте США ЦА по внутреннему делению относится не к постсоветскому пространству, а к одному департаменту с Афганистаном и странами Южной Азии.