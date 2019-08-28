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Хирург: операция "европейское веко" стала самой популярной в Кыргызстане

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Пластический хирург Айнура Сарыбаева рассказала радио Sputnik Кыргызстан, какие операции пользуются наибольшей популярностью в азиатских странах и в мире.

Эксперт рассказала, что в Кыргызстане операции "двойное веко" и "европейское веко" наиболее популярны. А, к примеру, в Турции все чаще пациенты бывают недовольны своими носами. 

Это чаще всего связано с "национальными представлениями о красоте". Сарыбаева отметила, что популярность тех или иных пластических операций меняется в зависимости от моды и новых стандартов.

"Красота - понятие всегда очень субъективное", - заявила эксперт в диалоге с радио Sputnik Кыргызстан.

Если человек желает изменить себя, его будет очень сложно переубедить. И преобразив свою внешность, он будет чувствовать себя счастливым.

Сарыбаева добавила, что самое главное — внутренне ощущать свою красоту, без этого не сможет помочь ни один пластический хирург.

Теги:
красота, Кыргызстан, Кыргызстан, операция, пластическая операция



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