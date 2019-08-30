Эксперт: миграция - это риск, который необходимо страховать

Правительство Узбекистана примет меры по защите прав граждан республики, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом. Эти меры включают в себя в том числе льготную страховку. Работники получат страхование рисков отказа в выдаче патента и других разрешительных документов на трудоустройство, страхование рисков невозврата кредитов, выданных для оплаты транспортных и других расходов по трудоустройству за рубежом, и добровольное медицинское страхование.
Эксперт считает, что наиболее заинтересована в данном процессе страна, которая отправляет мигрантов.
"Миграция - это всегда риск. Остаться в стране, где ты не сможешь заработать и не будешь способен накормить себя и свою семью - риск", - рассказал эксперт в диалоге со Sputnik Узбекистан.
Помимо страховки, риски можно снизить с помощью введения квот. Тогда часть страховых случаев, связанных с невыдачей трудового патента, просто отпадут, считает Дмитрий Полетаев.
В первую очередь государства должны договориться между собой.