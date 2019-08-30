14:02 30 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Дмитрий Полетаев
© Foto : Из личного архива Дмитрия Полетаева

Эксперт: миграция - это риск, который необходимо страховать

Радио
Получить короткую ссылку
16 0 0

Директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев рассказал, какова должна быть роль государства в сфере медицинского страхования мигрантов

Правительство Узбекистана примет меры по защите прав граждан республики, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом. Эти меры включают в себя в том числе льготную страховку. Работники получат страхование рисков отказа в выдаче патента и других разрешительных документов на трудоустройство, страхование рисков невозврата кредитов, выданных для оплаты транспортных и других расходов по трудоустройству за рубежом, и добровольное медицинское страхование.

Эксперт считает, что наиболее заинтересована в данном процессе страна, которая отправляет мигрантов.

"Миграция - это всегда риск. Остаться в стране, где ты не сможешь заработать и не будешь способен накормить себя и свою семью - риск", - рассказал эксперт в диалоге со Sputnik Узбекистан.

Управляющий директор Д2 Страхование Константин Шолков
Фото из личного архива
Эксперт назвал оптимальную стоимость страховки для мигрантов
Если мигранты зарабатывают, отсылают средства на родину, содержат свою семью и вносят вклад в экономику страны - государству просто необходимо приложить усилия, чтобы граждане были застрахованы.

Помимо страховки, риски можно снизить с помощью введения квот. Тогда часть страховых случаев, связанных с невыдачей трудового патента, просто отпадут, считает Дмитрий Полетаев.

В первую очередь государства должны договориться между собой.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Авиановинки от ведущих разработчиков: открытие МАКС-2019
Эктор Купер на тренировке сборной Узбекистана по футболу
Как Эктор Купер готовит сборную к матчам за выход на ЧМ - видео
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054