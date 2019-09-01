Танки на бумаге. Необычные проекты, которые так и остались чертежами

Что такое танк? Бронемашина на гусеницах, с подвижной башней и длинным стволом? "Банальщина", — решили некоторые энтузиасты во время Великой отечественной. В результате за время войны в Наркомате обороны СССР накопились стопки чертежей с предложениями по улучшению танков или созданию принципиально новых. Часть этих идей граничит с безумием.

Зачем танку уязвимые и ломкие гусеницы, если он может ползти на вращающихся винтах? А почему вообще он должен ползти, когда может прыгать? И к чему обязательно дизельный двигатель, если танк может ехать на дровах, на пару или на электричестве? Кстати, а если пустить электрический ток по броне?

Подобные идеи высшему военному руководству сыпались десятками. Детальные чертежи и эскизы, с обратным адресом и без, от инженеров и простых мечтателей. Какие еще проекты модернизации танков родились в светлых головах советских патриотов? И почему они так и остались лишь проектами?

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