Мендкович: мир в Афганистане наступит не скоро

Российская сторона собирается принять участие в церемонии подписания соглашения между движением "Талибан"* и США, когда документ будет окончательно утвержден всеми сторонами.
Эксперт рассказал, что вопрос участия России как гаранта и наблюдателя обсуждался изначально, так как местная вооруженная оппозиция Афганистана не доверяет США.
В свою очередь РФ как участник Совбеза ООН постарается обеспечить соблюдение мирного договора обеими сторонами.
"Я бы не спешил с восторженными прогнозами, я не уверен, что мир наступит быстро", - заявил Мендкович в эфире радио Sputnik.
*Верховный суд России признал Талибан террористической организацией.