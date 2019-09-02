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Директор Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан
Sputnik / Данияр Сандыбаев

Мендкович: мир в Афганистане наступит не скоро

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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассуждал для Sputnik, какую роль будет играть Россия в подписании соглашения между движением "Талибан"* и США.

Российская сторона собирается принять участие в церемонии подписания соглашения между движением "Талибан"* и США, когда документ будет окончательно утвержден всеми сторонами.

Центр Кабула
© Sputnik / В. Киселев
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Эксперт рассказал, что вопрос участия России как гаранта и наблюдателя обсуждался изначально, так как местная вооруженная оппозиция Афганистана не доверяет США. 

В свою очередь РФ как участник Совбеза ООН постарается обеспечить соблюдение мирного договора обеими сторонами.

"Я бы не спешил с восторженными прогнозами, я не уверен, что мир наступит быстро", - заявил Мендкович в эфире радио Sputnik.

*Верховный суд России признал Талибан террористической организацией.

 




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