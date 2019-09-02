Баитов: опыт Узбекистана поможет Казахстану

"Есть сырьевая база - более трех миллионов шкур собирается, 70 тысяч тонн хлопка-волокна, 30 тысяч тонн шерсти. По мерам государственной поддержки мы изучаем опыт Узбекистана. По тем, кто перерабатывает хлопковое волокно, выпускает продукцию, мы можем посмотреть, изучить с нашими госорганами меры по субсидированию или возмещению затрат", - сказал представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Баитов в диалоге со Sputnik Казахстан.

По его словам, отрасли нужна государственная поддержка для обеспечения динамичного развития. Одним из примеров такого роста является легкая промышленность Узбекистана.