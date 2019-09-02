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courtesy of Anastasia Likhacheva

Лихачева: Рогунская ГЭС - первый шаг для вступления стран ЦА в ЕАЭС

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Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИИ ВШЭ Анастасия Лихачева о том, как наращивание мощностей Рогунской ГЭС поможет развитию диалога между странами.

Эксперт считает, что повышение качества диалога между Узбекистаном и Таджикистаном, создает среду для того, чтобы наращивание мощностей Рогунской ГЭС могло повлиять на экономические отношения между странами.

Если же говорить об интеграции с Россией - это должен быть комплексный процесс. Тут диалог будет вестись на уровне институтов, в первую очередь ЕАЭС.

Профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин
© FOTO. Из личного архива Владимира Тетельмина
Тетельмин: Рогунская ГЭС в Таджикистане повлияет на всю Центральную Азию
Вступление в Евразийский экономический союз не будет зависеть только от запуска новых энергетических мощностей в Таджикистане. Напрямую такой эффект невозможен, уверена Лихачева.

"Безусловно, в Таджикистане обсуждения и исследования о том, стоит ли присоединяться или когда присоединяться к ЕАЭС, идут уже определенное время", - напомнила эксперт в разговоре со Sputnik Таджикистан.

Естественно, вопрос регулирования внешней торговли очень важен для стран ЦА, отмечает Лихачева.




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