Бурджанадзе: перестановки в Грузии не имеют никакого смысла

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о своей отставке.
По словам чиновника, его цель на посту премьер-министра в 2018-м состояла в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые в последующие годы обеспечили бы достижение государственных целей и превратились бы в руководство для развития страны.
По словам Бурджанадзе, заявление, которое сделал политик, было бы смешно, если бы не было так грустно.
Его целью якобы было создание стратегического плана и своего рода учебника для развития государства.
"Оказывается, он такой учебник создал, и мы теперь, как в свое время жили на учебниках Ленина, сейчас будем жить на учебниках Бахтадзе", - сказала Бурджанадзе в эфире радио Sputnik.
По ее словам, никакие перестановки в Грузии не имеют никакого смысла, потому что страной управляет один человек – основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.