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Лидер партии Демократическое движение Нино Бурджанадзе
Sputnik

Бурджанадзе: перестановки в Грузии не имеют никакого смысла

Радио
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Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия – демократическое движение" Нино Бурджанадзе рассказала к чему может привести отставка премьер-министра Мамуки Бахтадзе.

 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о своей отставке.

По словам чиновника, его цель на посту премьер-министра в 2018-м состояла в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые в последующие годы обеспечили бы достижение государственных целей и превратились бы в руководство для развития страны.

По словам Бурджанадзе, заявление, которое сделал политик, было бы смешно, если бы не было так грустно.

Его целью якобы было создание стратегического плана и своего рода учебника для развития государства.

"Оказывается, он такой учебник создал, и мы теперь, как в свое время жили на учебниках Ленина, сейчас будем жить на учебниках Бахтадзе", - сказала Бурджанадзе в эфире радио Sputnik.

 

По ее словам, никакие перестановки в Грузии не имеют никакого смысла, потому что страной управляет один человек – основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.




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