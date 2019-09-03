Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев рассказал, как будут поступать с ядерными отходами после постройки АЭС в Узбекистане.
Кондратьев: узбекистанцам не стоит волноваться по поводу отходов от АЭС
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Эксперт объяснил, что понятие "ядерные отходы" применяется не всегда правильно. В результате работы АЭС образуется отработанное ядерное топливо, которое является довольно ценным продуктом. Его можно направить на переработку и получать довольно ценные компоненты, разъяснил Sputnik Узбекистан Сергей Кондратьев.
АЭС в Узбекистане разработана по российскому проекту. Поэтому одно из обязательств РФ - своевременно забирать отработанное топливо для переработки. Такая практика полностью соответствует договору о нераспространении ядерного оружия.
Так что Узбекистану достаточно будет организовать только временное хранилище, считает Кондратьев.
Уже с 4 сентября возможность обратиться по вопросу получения разрешения на тонировку в банках перестанет быть доступной. В дополнительных точках необходимости больше нет, так как поток желающих значительно уменьшился.