Кондратьев: узбекистанцам не стоит волноваться по поводу отходов от АЭС

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев рассказал, как будут поступать с ядерными отходами после постройки АЭС в Узбекистане.

Эксперт объяснил, что понятие "ядерные отходы" применяется не всегда правильно. В результате работы АЭС образуется отработанное ядерное топливо, которое является довольно ценным продуктом. Его можно направить на переработку и получать довольно ценные компоненты, разъяснил Sputnik Узбекистан Сергей Кондратьев.

АЭС в Узбекистане разработана по российскому проекту. Поэтому одно из обязательств РФ - своевременно забирать отработанное топливо для переработки. Такая практика полностью соответствует договору о нераспространении ядерного оружия.

Так что Узбекистану достаточно будет организовать только временное хранилище, считает Кондратьев.