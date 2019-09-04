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Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев
© Sputnik / Александр Натрускин

Кондратьев: Узбекистан может вложиться в строительство зарубежных ГЭС

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Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что Узбекистан имеет возможность концентрировать финансовые ресурсы для масштабных проектов.

В Узбекистане мощности гидрогенерации не очень велики, отмечает Сергей Кондратьев. Конечно, можно более полно использовать энергетический потенциал республики, уверен эксперт.

"Для республики было бы оптимальным вложиться в строительство новых гидроэлектростанций совместно с Таджикистаном или Кыргызстаном", - заметил Кондратьев в диалоге со Sputnik Узбекистан.

Такой шаг позволит получать энергию по гарантированному тарифу или по доступному ценовому тарифу.

На повестке дня стоит задача построить единую синхронизованную зону эноргосистемы в Центральной Азии в составе Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, отметил он.

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К этому объединению могут присоединиться Афганистан, Пакистан и Иран, предположил Кондратьев.

А для масштабного экспорта энергии с юга России нужны другие технологии и передающие мощности, уверен он.

Подобная практика возможна только при долгосрочной перспективе при создании единой энергосистемы и рынка в СНГ, заключил Кондратьев.




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