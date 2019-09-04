Школьный педагог: этот учебный год будет особенно сложным

В Узбекистане 4 сентября стартовал очередной учебный год. Учитель начальных классов, а также педагог по биологии и химии ташкентской школы №42 Нигина Ходжаева рассказала, какие задачи стоят перед ней и ее коллегами в связи с переходом на новые образовательные стандарты.

По словам учителя, начавшийся год будет одним из самых сложных из-за большого количества нововведений в системе среднего образования. Это потребует дополнительных усилий не только от учащихся, но, прежде всего, от самих педагогов.

"Руководство страны взяло курс на повышение уровня образования с учетом мировых стандартов. К примеру, с этого года проводится международное тестирование среди учеников четвертых и девятых классов по математике и естественным наукам PISA. Для нас это совершенно новый формат, мы еще не научились с ним работать. Даже преподавательскому составу приходится осваивать эти методики, совершенствоваться, иначе мы ничего не сможем дать своим воспитанникам. Следующий такой тест будет через три года, так что уже сейчас мы начнем готовить второклашек для сдачи этих тестов в будущем", — призналась Нигина Ходжаева.

Преимущество таких нестандартных заданий она видит в их практической составляющей, так как зачастую знания не всегда успешно применяются на практике, а подобного рода тесты воспитывают совершенно иной тип мышления, нацеленный на конкретный результат.

Особое внимание, по ее словам, сегодня уделяется выявлению и подготовке одаренных детей. Для этого создаются специальные школы, в том числе так называемые президентские.

"В этом году был первый набор, все туда ринулись, независимо от уровня знаний, но на втором этапе, где были международные тесты, конечно, дети многие срезались, так как не готовы к подобному формату проверки знаний. Будем работать над этим", — заключила она.

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