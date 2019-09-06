Сможет ли сын Шах Масуда объединить Афганистан — мнение политолога

По мнению эксперта, у Масуда-младшего нет для этого ни ресурсов, ни авторитета, а ситуация в Афганистане, в том числе в северных провинциях, пока не способствует такому сценарию.
"Ахмад Масуд-младший не имеет такого авторитета, как его отец, не то что в Афганистане, но даже в мире. Он популярен только в своей родной провинции Панджшер. Да, многие недовольны будут усилением "Талибана" и пуштунского элемента, но это вряд ли заставит их примкнуть к Масуду-младшему", — полагает Серенко.
Он считает такие заявления информационными вбросами и провокациями, которые пока никак не отражают реальной ситуации в Афганистане.
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