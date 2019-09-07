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Страхи

Страх бюрократии

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Тема:
Подкасты РИА (164)
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Научного названия у этого страха нет, но вряд ли найдется человек, который с радостью оформляет налоговую декларацию или заполняет анкету для визы. Отстоять очередь из нескольких человек для многих уже испытание. Почему мы боимся документов и госконтор? Откуда в чиновниках чувство превосходства над другими и зачем мы сами перед ними заискиваем?

Как не попасть под каток бюрократической машины? Откуда берется тревога перед заполнением документов и как с ней справиться? Как правильно общаться с работниками государственных учреждений, которые требуют от вас "еще один документ"?

Вместе с психологом и тренером Константином Рязанцевым, адвокатом и психологом Дарьей Кристаль, носителем страха студенткой Алисой разбираем ошибки, которые мы допускаем в общении с представителями власти, и даем конкретные рекомендации, как себя с ними вести.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (164)



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