Серенко: приостановка переговоров США с талибами отразится на всей ЦА

Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко рассказал, как нестабильная ситуация в Афганистане повлияют на все страны региона Центральной Азии.

Власти США накануне временно приостановили переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) по вопросам мирного урегулирования конфликта в Афганистане.

По мнению эксперта, хаос и "игра с переговорами" США и "Талибана" создают проблемы и несут угрозу для всех стран Центральной Азии. Сегодня ситуацию можно оценить как нестабильную, что скажется не только на Афганистане, но и на ЦА.

"По своим медийным каналам лидеры "Талибана" призывают своих сторонников готовиться к празднованию победы в джихаде над Америкой", - рассказал Серенко Sputnik Узбекистан.

При этом ни о каком компромиссе и согласовании интересов тут речи не идет, а сами талибы воспринимают сделку с США как победу над Америкой, что формально означает популяризацию радикального дискурса в исламе внутри собственных мусульманских сообществ.

По мнению эксперта, боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) ждут заключения данного соглашения и надеются, что после этого непримиримая часть талибов, те, кто категорически не согласен с условиями договора, перейдут на сторону халифата.