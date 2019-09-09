Эксперт: электронные рецепты на лекарства — это новый уровень медицины

Узбекистан введет электронные рецепты и обяжет аптеки фиксировать на видео отпуск всех препаратов. Доктор Института цифровой медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Георгий Лебедев назвал такие меры прогрессивными, а издержки - незначительными.

По мнению эксперта, перевод оборота лекарственных средств в электронный вид решает сразу несколько задач, облегчая жизнь самим пациентам, а также повышая эффективность системы здравоохранения страны.

"Электронные рецепты дадут возможность отследить весь процесс транспортировки и реализации конкретных медицинских препаратов, что позволит людям, к примеру, приобретать в одном месте все необходимые лекарства, а аптекам - распределять ассортимент в зависимости от спроса и необходимости на те или иные препараты. Государству также станет проще контролировать этот рынок и четко понимать потребности в тех или иных медикаментах. Единственная проблема - защищенность каналов данных, но это решаемо", — отметил Лебедев.

Что касается требований к видеофиксации продажи лекарств, то эксперт уверен, что на цены в аптеках это не должно радикально отразиться.

"В РФ некоторые руководители аптечных пунктов также ставят камеры, чтобы следить за работой персонала. В этом нет чего-то особенного", — заключил эксперт.

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