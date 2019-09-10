Хасиев: переработку мусора давно пора превратить в бизнес

Председатель Межрегионального экологического движения "ОКА" Алан Хасиев рассказал, как можно выгодно справиться с проблемой переработки мусора в странах СНГ.

Как рассказал эксперт, проблема переработки твердых коммунальных отходов стоит очень остро почти для всех стран СНГ.

В разговоре с радио Sputnik Хасиев отметил, что сегодня разработаны технологии, которые позволяют эффективно не только перерабатывать, но и использовать материалы вторичных отходов.

"Таким образом, формируется абсолютно новый бизнес — использование вторичных ресурсов", - считает эксперт.

Он выразил уверенность, что бизнесу выгодно все упаковать в пластик для долговременного хранения.

К примеру, в советское время пластик использовался для упаковки крайне редко, а его место занимала бумага, которая быстро перерабатывалась. Удивительно, что тогда люди были более продвинуты в отношении к утилизации отходов, считает Алан Хасиев.