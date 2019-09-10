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Пресс-атташе хоккейного клуба Хумо Ташкент Александр Малышев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Пресс-атташе "Хумо" о звездах ташкентского клуба и планах на дебютный сезон ВХЛ

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Пресс-атташе хоккейного клуба "Хумо" Александр Малышев рассказал о спортивных и маркетинговых задачах клуба на ближайший сезон. В планах - выход в плей-офф Высшей хоккейной лиги, а затем и попадание в КХЛ. Кроме того, ташкентскую публику необходимо приобщить к хоккею, о котором в Узбекистане на 30 лет забыли.

Ташкентский "Хумо" 11 сентября начинает свое выступление в Высшей хоккейной лиге против клуба из Рязани. Планами на сезон с корреспондентом Sputnik поделился официальный представитель команды Александр Малышев.

"Что касается спортивных целей, то в дебютном сезоне мы намерены как минимум выйти в плей-офф ВХЛ, то есть в 16 лучших команд лиги из 34. К тому же перед нами стоит задача познакомить ташкентскую публику с хоккеем, увеличить посещаемость матчей, приучить узбекистанцев ходить на хоккей, чтобы им была интересна не только сама игра, но и в целом времяпрепровождение в арене", — пояснил пресс-атташе клуба.

Спортивная арена Хумо в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Такой хоккей нам нужен: ташкентский "Хумо" стартует в ВХЛ
Говоря о составе "Хумо", Малышев заметил, что в команде играют преимущественно россияне из КХЛ, ВХЛ и МХЛ, в том числе довольно именитые. Например, рекордсмен московского "Спартака" Артем Воронин или воспитанник магнитогорского "Металлурга" Павел Здунов, признававшийся лучшим новичком КХЛ.

В перспективе на базе "Хумо" и "Хумо-2" планируется создать национальную хоккейную сборную Узбекистана.

"Задач много, будем работать. Мы уверены, что хоккей в Узбекистане - это всерьез и надолго", — заключил Малышев.

Подробный комментарий представителя команды слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
КХЛ, спорт, Ташкент, хоккей



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