Власов анонсировал новые образовательные проекты РФ и Узбекистана

Начальник департамента Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов поздравил участников второго узбекско-российского молодежного фестиваля со стартом проекта и заметил, что именно молодые люди будут вершить будущее двух стран.

В Москве стартует второй узбекско-российский молодежный фестиваль, в рамках которого пройдут переговоры между представителями молодежных организаций и органов власти регионов двух стран.

"За последние годы сотрудничество между Узбекистаном и Россией перешло совершенно на новый уровень. Стоит заметить, что помимо социально-экономического и торгового взаимодействия все больше внимания уделяется гуманитарной сфере. Первые реальные результаты были достигнуты уже по итогу двустороннего образовательного форума, прошедшего в октябре прошлого года в Ташкенте. В Узбекистане уже открылся филиал МИФИ, а с октября откроет двери представительство МГИМО. И это только начало. Уже сейчас идут переговоры о расширении сотрудничества не только в сфере высшего образования, но и на уровне школьного", — подчеркнул Алексей Власов.

Он добавил, что связи молодежных организаций не должны ограничиваться контактами столичных представительств, поэтому подключение регионов двух государств в этом процессе особенно ценно.

Комментарий представителя Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.