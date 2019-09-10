Власов анонсировал новые образовательные проекты РФ и Узбекистана

"За последние годы сотрудничество между Узбекистаном и Россией перешло совершенно на новый уровень. Стоит заметить, что помимо социально-экономического и торгового взаимодействия все больше внимания уделяется гуманитарной сфере. Первые реальные результаты были достигнуты уже по итогу двустороннего образовательного форума, прошедшего в октябре прошлого года в Ташкенте. В Узбекистане уже открылся филиал МИФИ, а с октября откроет двери представительство МГИМО. И это только начало. Уже сейчас идут переговоры о расширении сотрудничества не только в сфере высшего образования, но и на уровне школьного", — подчеркнул Алексей Власов.
Комментарий представителя Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.