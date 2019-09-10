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Алексей Власов
© Фото из личного архива Алексея Власова

Власов анонсировал новые образовательные проекты РФ и Узбекистана

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Начальник департамента Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов поздравил участников второго узбекско-российского молодежного фестиваля со стартом проекта и заметил, что именно молодые люди будут вершить будущее двух стран.

В Москве стартует второй узбекско-российский молодежный фестиваль, в рамках которого пройдут переговоры между представителями молодежных организаций и органов власти регионов двух стран.

"За последние годы сотрудничество между Узбекистаном и Россией перешло совершенно на новый уровень. Стоит заметить, что помимо социально-экономического и торгового взаимодействия все больше внимания уделяется гуманитарной сфере. Первые реальные результаты были достигнуты уже по итогу двустороннего образовательного форума, прошедшего в октябре прошлого года в Ташкенте. В Узбекистане уже открылся филиал МИФИ, а с октября откроет двери представительство МГИМО. И это только начало. Уже сейчас идут переговоры о расширении сотрудничества не только в сфере высшего образования, но и на уровне школьного", — подчеркнул Алексей Власов.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Он добавил, что связи молодежных организаций не должны ограничиваться контактами столичных представительств, поэтому подключение регионов двух государств в этом процессе особенно ценно.

Комментарий представителя Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
фестиваль, Россия, молодежь, Узбекистан



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