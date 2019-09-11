Эвакуация американского шпиона из России похожа на фейк — эксперт

Сегодня CNN со ссылкой на источники передавал, что спецслужбы США якобы вывезли из России в 2017 году своего информатора. По сообщениям телеканала, шпион был одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства.
Николайчук полагает, что сообщение CCN является фейком. Он отметил, что в таких случаях какие-то комментарии или другие официальные заявления делаются не на пустом месте, а когда сам перебежчик, предатель или шпион сделает какое-либо заявление.
Под видом этой новости, по мнению эксперта, американские СМИ попытались выставить Трампа в невыгодном свете.
"Это совершенно безумное утверждение, что данное событие якобы связано с тем, что Трамп, грубо говоря, болтун, и он может каким-то образом повредить работе на американское правительство этого источника. Элементарная практика работы спецслужб, особенно с зарубежной агентурой, состоит в том, что руководству докладывается информация, а не представляются данные об источнике, который это сказал", - рассказал Николайчук в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что рассматривает данное заявление, скорее, как внутриполитическую диверсию в США, чтобы скомпрометировать Трампа, надавить на него и снизить его потенциал.