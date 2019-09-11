Эвакуация американского шпиона из России похожа на фейк — эксперт

Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук прокомментировал информацию об эвакуации из России американских шпионов. Эксперт видит в таких вбросах попытку дискредитировать Трампа.

Сегодня CNN со ссылкой на источники передавал, что спецслужбы США якобы вывезли из России в 2017 году своего информатора. По сообщениям телеканала, шпион был одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства.

Источник утверждает, что информатора эвакуировали из-за опасений, что американский лидер Дональд Трамп "небрежно относился к секретным документам". В свою очередь президент США назвал эти заявления "спекуляциями" и опроверг слова о том, что решение об эвакуации "информатора" было принято именно из-за него.

Николайчук полагает, что сообщение CCN является фейком. Он отметил, что в таких случаях какие-то комментарии или другие официальные заявления делаются не на пустом месте, а когда сам перебежчик, предатель или шпион сделает какое-либо заявление.

Под видом этой новости, по мнению эксперта, американские СМИ попытались выставить Трампа в невыгодном свете.

"Это совершенно безумное утверждение, что данное событие якобы связано с тем, что Трамп, грубо говоря, болтун, и он может каким-то образом повредить работе на американское правительство этого источника. Элементарная практика работы спецслужб, особенно с зарубежной агентурой, состоит в том, что руководству докладывается информация, а не представляются данные об источнике, который это сказал", - рассказал Николайчук в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что рассматривает данное заявление, скорее, как внутриполитическую диверсию в США, чтобы скомпрометировать Трампа, надавить на него и снизить его потенциал.