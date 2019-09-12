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Гендиректор ГК Салюс Егор Иванков
© Фото с официальной страницы ГК "Салюс" Вконтакте

Иванков: в вопросах налоговой нагрузки главное найти правильный баланс

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Эксперт по государственно-муниципальному управлению РАНХиГС и генеральный директор ГК "Салюс" Егор Иванков рассказал, как повлияют нововведения на сферу бизнеса Узбекистана.

Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства, где были предложены новые налоговые положения для предпринимателей, при которых НДС будет равен 20%, а налог на прибыль - 12%.

Рукопожатие, архивное фото
CC0 / Pixabay / rawpixel
В Узбекистане появится "средний бизнес"
Эксперт считает, что сегментация бизнеса - это не так плохо. В вопросах налоговой нагрузки главное найти правильный баланс, чтобы предприниматель мог абсолютно честно встроиться в свой сегмент, без распределения финансовых потоков и создания сложных бизнес-структур.

Для данного процесса просто необходимо время. Должен быть некий период, который стабилизирует ситуацию и позволит предпринимателям комфортно адаптироваться, рассказал Иванков Sputnik Узбекистан.

Во всех странах существуют механизмы государственной поддержки.




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