Иванков: в вопросах налоговой нагрузки главное найти правильный баланс

Эксперт по государственно-муниципальному управлению РАНХиГС и генеральный директор ГК "Салюс" Егор Иванков рассказал, как повлияют нововведения на сферу бизнеса Узбекистана.

Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства, где были предложены новые налоговые положения для предпринимателей, при которых НДС будет равен 20%, а налог на прибыль - 12%.

Эксперт считает, что сегментация бизнеса - это не так плохо. В вопросах налоговой нагрузки главное найти правильный баланс, чтобы предприниматель мог абсолютно честно встроиться в свой сегмент, без распределения финансовых потоков и создания сложных бизнес-структур.

Для данного процесса просто необходимо время. Должен быть некий период, который стабилизирует ситуацию и позволит предпринимателям комфортно адаптироваться, рассказал Иванков Sputnik Узбекистан.

Во всех странах существуют механизмы государственной поддержки.